Barbara d’Urso e il giallo di Ballando con le Stelle

La conduttrice Barbara d’Urso è al centro di diverse vicende dopo la finale di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e terminato con la vittoria di Andrea Delogu. Seconda classificata è stata Francesca Fialdini, mentre Barbara d’Urso si è aggiudicata il Premio speciale della giuria per la sua performance di tango, ma sembra aver dimenticato la coppa in camerino.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato i retroscena di quel che sarebbe accaduto poco dopo la conclusione dell’ultimo atto dello show danzante. Dopo la proclamazione di Delogu come vincitrice, sul palco si è riunito tutto il cast, ma erano assenti Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso. Il giornalista ha sostenuto che i due sono “scappati” e hanno dimenticato la coppa in camerino, lasciando aperta la questione se sia stato un gesto deliberato o una dimenticanza dovuta alla stanchezza.

Inoltre, Parpiglia ha smentito le voci secondo cui Barbara d’Urso avrebbe defollowato il suo maestro Pasquale La Rocca su Instagram, evidenziando che la conduttrice non ha mai seguito nessuno sulla piattaforma, eccezion fatta per Oprah Winfrey. Ora che si è chiusa l’edizione di Ballando con le Stelle, c’è un grande interrogativo sul futuro di Barbara d’Urso in Rai: riuscirà ad ottenere una trasmissione di punta? Si sussurra che ci siano in atto trattative per la prossima primavera o la prossima stagione Tv in partenza a settembre.