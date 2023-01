Barbara D’Urso e il drammatico retroscena: ecco cosa fa quando torna a casa

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, la celebre conduttrice è tornata ad occupare il centro delle news a causa di un drammatico retroscena emerso in merito alla sua vita privata. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Barbara D’Urso non manca mai all’appuntamento pomeridiano con il suo programma d’eccellenza Pomeriggio 5. Ogni giorno, la donna appare sul piccolo schermo per trattare i temi più disparati con tutti i suoi telespettatori. Carmelita è sempre solita mantenere un atteggiamento neutro dinanzi alle questioni che deve affrontare in studio. Tuttavia, la realtà sembra essere un’altra.

Dietro una donna così forte e indistruttibile come Barbara D’Urso si nasconde tanta sensibilità. A rivelarlo è stata una fonte vicina alla diretta interessata la quale ci ha permesso di conoscere un drammatico retroscena sulla vita privata della conduttrice. In occasione di un’intervista rilasciata a “Novella 2000”, la sua più grande amica ha svelato cosa fa Carmelita quando torna a casa dopo aver terminato di condurre Pomeriggio 5.

Dopo aver concluso di svolgere il suo lavoro, la nota conduttrice torna nella sua dimora e si lascia andare a duri sfoghi. Accade ogni volta finita la conduzione di Pomeriggio 5 che la donna non riesce a trattenere le lacrime. Le sue reazione inaspettate sarebbero causate dalle notizie di cui lei stessa si prende carico e di tutta la tristezza che portano con loro.

Nonostante l’odio e le numerose critiche che gli haters le scagliano ogni giorno, la D’Urso è una donna molto sensibile e, oltre ad essere dotata di una grande forza d’animo, prova anche grande empatia verso il prossimo.