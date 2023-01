Barbara D’Urso e Flavio Briatore, è nata una nuova coppia?

Nelle ultime ore gli amanti del gossip nostrano non parlano d’altro. L’indiscrezione è clamorosa e inaspettata. Dopo mesi in cui il panorama della cronaca rosa italiana è stata monopolizzata dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco che adesso a rubare la scena è una nuova presunta coppia che a quanto pare si sta conoscendo in maniera più approfondita.

Fonte: web

Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Lo scoop è stato avanzato da Novella 2000 che ha pubblicato degli scatti che immortalano la conduttrice partenopea entrare in un famoso albergo di Milano proprio in compagnia dell’imprenditore. Barbara è tornata single dopo la fine della storia con il broker assicurativo Francesco Zangrillo, Flavio non si è mai legato ufficialmente ad altre donne dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci.

Il direttore di Novella 2000 ci ha voluto vedere più chiaro sulla faccenda ed ha interpellato persone vicine ai due personaggi che hanno confermato la conoscenza.

“La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta” – ha spiegato Alessi citando fonti certe.

Solo amicizia o sotto c’è un interesse particolare? Secondo Alessi i due starebbero approfondendo la conoscenza. “Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano” – ha ribadito il direttore del settimanale di gossip secondo cui a lui Barbara piace.

La notizia ovviamente ha scatenato i fan dei due personaggi che vedono di buon gusto questa nuova coppia e sembrano approvare. “Lei sarebbe la donna ideale per lui: bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita, di certo non si fa abbagliare da Flavio. Sarebbero una coppia perfetta” – ha detto un fan. Bisogna vedere se anche Barbara prova lo stesso interesse di Flavio.