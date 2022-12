Barbara d’Urso è diventata nonna ed a lasciarlo intendere è stata proprio lei durante i saluti di Pomeriggio 5.

Al termine della puntata, infatti, la conduttrice ha salutato i telespettatori dando l’appuntamento a gennaio con la sua classica formula ormai imitatissima. “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro“. Questa volta però – con la voce spezzata dall’emozione – l’ha un po’ modificata: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro”.

Chi sarà questa “altra persona” che ha rubato il cuore a Barbara d’Urso? Inizialmente si credeva fosse un nuovo fidanzato, ma la notizia è stata immediatamente smentita da lei: “E prima che parta un gossip non si tratta di un uomo, né di un fidanzato!“.

Che sia arrivato quindi il primo nipotino (o la prima nipotina?). Pare proprio di sì.

Che c’era un nipotino nell’aria era stato rivelato in tempi non sospetti da Dagospia (parlando di nascita verso la fine del 2022) e il rumor era stato successivamente confermato dalla stessa Barbara d’Urso a marzo di quest’anno.

“Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo” – le sue parole a Verissimo – “Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”.