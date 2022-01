La Pupa e il Secchione e Viceversa con Barbara d’Urso sta per diventare realtà. Proprio questa settimana due giornalisti hanno aperto il contenuto di due buste choc gold (giusto per restare in tema) anticipando retroscena e trattative del reality.

La prima penna è di Giuseppe Candela che, oltre ad aver anticipato i cinque vip in lizza per il ruolo di giurati, ha anche scritto che in realtà il promo sarebbe già stato registrato all’insaputa dei telespettatori. Barbara d’Urso, infatti, è stata bravissima a mantenere un profilo basso e depistare i suoi follower in merito a questo lavoro. “Mi risulta che lo scorso weekend sia stato registrato il promo de La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso” – ha scritto su Twitter – “anche se lei postava immagini in montagna. Magari per depistare…“.

Barbara d’Urso, Delia Duran verso (anche) la Pupa e il Secchione?

La seconda busta gold choc è invece di Davide Maggio ed è decisamente più succosa. Secondo la sua fonte, infatti, pare che la conduttrice avesse da tempo messo gli occhi su Delia Duran per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, ma come già sappiamo, Alfonso Signorni ha avuto la meglio. “La d’Urso pare volesse Delia Duran“. Questo però potrebbe non voler dire niente: il GF Vip termina a metà marzo e la pantera sud americana, qualora volesse partecipare al reality dursiano, avrebbe tutto il tempo. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il ritorno della Pupa potrebbe essere previsto per la fine di marzo / l’inizio di aprile.