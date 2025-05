Barbara d’Urso: Dopo Mediaset, perché non torni in tv?

Barbara d’Urso, storica figura di Mediaset, ha vissuto un clamoroso ridimensionamento della sua carriera, culminato nel giugno 2023 con l’annuncio che non avrebbe più condotto “Pomeriggio 5″. La comunicazione ufficiale indicava un accordo tra la conduttrice e l’azienda, ma d’Urso ha subito smentito, affermando di non aver mai concordato nulla e di non aver avuto la possibilità di salutare il suo pubblico.

Dopo due anni di assenza dalla televisione, d’Urso ha deciso di raccontare la sua esperienza attraverso l’intervista con la scrittrice Teresa Ciabatti. Ha mantenuto una vita attiva, dedicandosi al teatro e a eventi benefici, oltre a fondare una società di eventi. Tuttavia, il perché del suo prolungato silenzio televisivo resta un mistero: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”, ha dichiarato.

Durante questo periodo, ha subito un’improvvisa diminuzione dei contatti: “Fino a un giorno prima ricevevo duecento messaggi, poi solo dieci. Gli amici veri sono rimasti”, ha raccontato. Per affrontare il dolore dell’addio a Mediaset ha trascorso due mesi a Londra, frequentando un college. Ha sottolineato l’intensità del suo dispiacere e la necessità di affrontarlo piuttosto che rimuoverlo.

Nonostante la sua professionalità e un ampio pubblico, d’Urso non ha trovato spazio in Rai, dove le smentite su un suo possibile ritorno sono state rapide e ripetute, sollevando interrogativi sul perché di questa esclusione.

