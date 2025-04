Barbara d’Urso, dopo anni la Rai è pronta a offrirle dei programmi

Una volta che Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto a Barbara d’Urso, ci si aspettava un suo approdo in Rai, ma ciò non è avvenuto. Voci sostengono che Milly Carlucci abbia dovuto insistere per avere Barbara come ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”. Nonostante i rumors su nuovi progetti per la conduttrice in Rai, sono arrivate rapide smentite dai vertici Rai, destando sospetti. Tuttavia, secondo Roberto D’Agostino su Dagospia, le cose potrebbero cambiare. Dopo anni di rinunce, la Rai potrebbe finalmente accogliere Barbara, che ha un pubblico fedele, mentre la rete sta lottando con programmi che non attraggono ascolti.

La recente “damnatio memoriae” lanciata da Mediaset sembra volgere al termine. Dagospia sostiene che la Rai sta considerando di affidare a Barbara un programma, inizialmente pensato per la prima serata, ora si parla anche della conduzione di “Domenica In”, anche se Mara Venier è determinata a mantenere il suo ruolo. Il 26 giugno 2023, Pier Silvio ha interrotto bruscamente il legame con Barbara, che ora desidera una rivincita. Dopo due anni senza la sua presenza, la Rai, sotto la guida di Giampaolo Rossi e Angelo Mellone, sta cercando di risollevare i propri ascolti introducendo nomi noti per richiamare il pubblico.

Con il panorama attuale di programmi in crisi, Barbara d’Urso rappresenta una possibilità sicura per attirare telespettatori, anche se la questione rimane delicata vista la dinamica con Mediaset e le scelte di Mara Venier. Un incontro imminente potrebbe chiarire ulteriormente la situazione.