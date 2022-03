Nei giorni scorsi il sito Dagospia ha rivelato in esclusiva che Barbara d’Urso diventerà presto nonna: “Si sussurra che la sempreverde Barbarella d’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della “pupa e il secchione” in cui lei interpreta il ruolo di “madre”“.

Sicuramente una grande gioia per la conduttrice di Pomeriggio 5, che anni fa in un’intervista rivelò: “Ci sono gli amici dei miei figli, che sono anche miei, che iniziano a fare bambini. Quindi certo che mi piacerebbe tanto diventare nonna, ma tra tanti, tanti anni. In futuro sarò felicissima di diventarlo“.

Barbara d’Urso non conferma, Silvia Toffanin le fa gli auguri a Verissimo.

Oggi pomeriggio a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite se le notizie che circolano sul web riportano il vero e se quindi presto avrà una nipotina. Chi segue Carmelita però sa benissimo che lei non parla mai del privato dei figli e infatti anche in questo caso non ha voluto confermare (ma nemmeno smentire) i rumor: “Sì la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità“.

Silvia però ha comunque fatto gli auguri a Barbara d’Urso: “Sai che è uscita la notizia quindi non potevo non chiedertelo. Però non hai detto no. Auguri! Sarai una nonna super. Hai la faccia da nonna oggi, da nonnina felice. Questo è un grande complimento“.

Quindi auguri…



Il fatto che non abbia smentito conferma totale che Barbara diventerà nonna 🙄 #Verissimo — xCandyKx (@xCandyKillerx) March 6, 2022