Barbara D’Urso, la scorsa settimana, è stata ospite nell’amato salone di Silvia Toffanin di Verissimo.

La conduttrice, regina di Canale 5, ha raccontato molto di sé e del suo lavoro ma è da un po’ che gira una voce che amava conferma.

Barbara D’Urso diventerà nonna? A lanciare per primo la bomba è stato Dagospia che ha scritto: “Si sussurra che la sempreverde Barbarella d’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della “pupa e il secchione” in cui lei interpreta il ruolo di “madre”“

Ma anche tempo fa la stessa conduttrice ha detto che si sarebbe sentita pronta a corner questo sogno!

Ci sono gli amici dei miei figli, che sono anche miei, che iniziano a fare bambini. Quindi certo che mi piacerebbe tanto diventare nonna, ma tra tanti, tanti anni. In futuro sarò felicissima di diventarlo“.

Ovviamente, Silvia Toffanin ha chiesto e la donna ha parlato di quanto emerso:

“Sì la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità“.

Silvia Toffanin ha comunque fatto gli auguri a Barbara d’Urso, lasciando intendere che è tutto vero: “Sai che è uscita la notizia quindi non potevo non chiedertelo. Però non hai detto no. Auguri! Sarai una nonna super. Hai la faccia da nonna oggi, da nonnina felice. Questo è un grande complimento“