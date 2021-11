Giuseppe Candela per Dagospia ha pubblicato un (forse fin troppo catastrofico) editoriale su Barbara d’Urso, ridimensionata da Mediaset a suon di chiusura di programmi.

Sul noto portale si legge che l’esperimento ridimensiona-d’Urso sarebbe in qualche modo riuscito.

Quale sarà il futuro della conduttrice? Sempre Candela ha scritto:

“C’è chi ha ipotizzato un suo arrivo alla conduzione de La Talpa ma il reality non andrà in onda in questa stagione su Canale 5, c’è chi ha accennato a un passaggio su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky. Voci per ora e poco più. Cosa succederà? Stando alle nostre fonti non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5, discorso diverso in caso di addio a Pomeriggio 5 magari con la solita operazione rimozione-promozione”.