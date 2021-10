Barbara d’Urso sarebbe corteggiata da Sky. A riportare questa indiscrezione è stato il settimanale Novella 2000 che ha sottolineato come il corteggiamento sia sempre più insistente, soprattutto ora che Mediaset ha ridimensionato le sue ore in video.

“Mormorii insidiosi in quel di Cologno Monzese, dove la tensione starebbe salendo al pensiero che Sky riesca a convincere Barbara d’Urso a lasciare Mediaset” – si legge sul settimanale, che aggiunge – “Fonti interne all’azienda ci riferiscono che da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch. Una corte che avrebbe preso il via quasi per gioco, come prova di ammirazione del gruppo televisivo verso uno dei pezzi da novanta della TV Berlusconi, e che poi si sarebbe fatta sempre più serrata”.