Barbara d'Urso contro Mediaset

Da stranotizie
Barbara d’Urso contro Mediaset

Fabrizio Corona è sempre più in guerra con Mediaset. Nell’ultima puntata di “Falsissimo – Il Prezzo del potere”, l’imprenditore ha parlato dell’addio traumatico e unilaterale di Barbara d’Urso con l’azienda di Cologno Monzese. Secondo Corona, è vera la voce secondo cui i Berlusconi avrebbero imposto un veto per non far lavorare la conduttrice campana sui canali dell’emittente pubblica. In particolare, sarebbe Marina Berlusconi colei che più di tutti avrebbe il dente avvelenato con “Barbarella”, a causa di una foto ironica con le mani giunte di quest’ultima diventata virale sui social, dopo il funerale di Silvio Berlusconi.

Corona ha anche detto che d’Urso, negli ultimi anni trascorsi a Mediaset, sarebbe entrata in rotta di collisione con Maria De Filippi, facendo firmare ai suoi ospiti contratti con clausole specifiche in cui sarebbe stato imposto di non parlare dei personaggi di “Uomini e Donne” e “Amici”. Dopo le esternazioni di Corona, è arrivata la reazione di Barbara d’Urso, che su X ha scritto: “Eccomi amici di X. Vi leggo tutti, tutti, tutti. E vi amo! Voi sapete. Col cuore”.

In seguito, la conduttrice ha anche pubblicato un reel su Instagram, mostrandosi con i guantoni da boxe in un allenamento in palestra, definendosi “combattente” e rimarcando che nonostante tutto continuerà a non mollare e a far di tutto per tentare di tornare nel giro della tv che conta. D’Urso non si è sbilanciata su quanto detto da Corona, ma aveva già lasciato capire in passato che i reali motivi del suo addio a Mediaset non erano mai stati raccontati pubblicamente.

