Barbara d’Urso ancora non riesce a credere a quello che è successo.

Soleil Sorge e Alberto De Pisis ieri hanno accusato l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi di aver inscenato un’aggressione omofoba e di essersi procurato dei lividi colpendosi il volto con un surgelato. I due ospiti di Barbara d’Urso hanno parlato di alcuni messaggi che proverebbero la loro versione. Per adesso l’ex di Zorzi non ha commentato la vicenda, ma ha chiuso la sezione commenti sul suo profilo Instagram, probabilmente perché stava ricevendo molte critiche dopo la messa in onda della puntata di Pomeriggio 5.

Poche ore fa la conduttrice di Domenica Live ha commentato su Twitter quanto successo nella sua trasmissione: “Io non ci voglio ancora credere… Da sempre lotto per chi DAVVERO è vittima di aggressioni omofobe!”

Come ha già detto la presentatrice, se fosse vero sarebbe uno schifo, soprattutto perché certe cose accadono quotidianamente nel nostro paese, migliaia di persone LGBT subiscono ogni tipo di discriminazione, fino anche alla violenza fisica e inscenare un’aggressione è vomitevole. Mi auguro quindi che la versione di Soleil e Alberto non sia vera.

Il tweet di Barbara d’Urso sulla presunta finta aggressione omofoba.

Io non ci voglio ancora credere… Da sempre lotto per chi DAVVERO è vittima di aggressioni omofobe!!! pic.twitter.com/mVelYk5Jul — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) October 7, 2020

Per colpa di Iconize non guarderò mai più con gli stessi occhi i surgelati pic.twitter.com/u2V3ZyHAuD — Puffy🍿🐍✨ (@nessun0me) October 7, 2020