Barbara d’Urso durante la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5 ha mostrato un lato inedito di sé, più istituzionale e più elegante.

Come già scritto nella recensione della prima puntata tutti i tratti caratteristici della conduttrice sono spariti: nessun titolo sensazionalistico nel promo, nessun vestitino colorato, nessuna tazzina da caffè, nessun saluto particolare alle casalinghe che stirano e soprattutto nessun “col cuore“. Praticamente un colpo per tutti i suoi imitatori che hanno fatto dell’eccentricità della conduttrice il loro punto di forza.

Com’è la nuova edizione di Pomeriggio 5 https://t.co/R5GY8GnjSh #Pomeriggio5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 6, 2021

Barbara d’Urso, la reazione alla gaffe durante la prima puntata di Pomeriggio 5

Nonostante i toni della trasmissione siano cambiati, Barbara d’Urso è scivolata in una divertente gaffe: l’obbligo vaccinale è diventato obbligo vaginale, come già sentito in più telegiornali. Se in video si è subito ripresa: “Scusate, succede, è successo anche ad alcuni giornalisti“, su Twitter ha commentato con delle emoji confuse.

La nuova versione di Pomeriggio 5 ha ricevuto moltissimi commenti: c’è chi ha apprezzato questa nuova veste, chi ha rimpianto i teatrini divertenti con i suoi ospiti ultra pop e chi invece l’ha accusata di aver copiato un po’ troppo la concorrenza de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Barbara tuttavia ha eseguito alla perfezione le richieste dell’azienda, il punto ora è solo uno: gli ascoltatori la premieranno?