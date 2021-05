Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono fidanzati? A distanza di 24 ore dalla notizia data in anteprima da Roberto Alessi su Novella 2000, il settimanale Oggi ha rilanciato con le prime foto insieme della coppia.

Una foto sfocata e palesemente rubata scattata all’uscita di un noto ristorante milanese, dove Barbara d’Urso si è riunita insieme ad un paio di amiche e Francesco Zangrillo, per festeggiare il suo compleanno.

Capello biondo e cappotto di Gucci lei, mascherina nera ben salda sul viso e camicia bianca sbottonata lui. I due stanno davvero insieme? Lui qualche settimana fa, nello smentire un gossip che lo riguardava, ha confessato di amare una donna. Che sia proprio la conduttrice di Pomeriggio Cinque?

“Per rispetto della verità” – ha scritto Francesco Zangrillo su Instagram – “Non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.