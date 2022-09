Barbara d’Urso citata al GF Vip: Pamela Prati reagisce in modo particolare

Pamela Prati negli anni è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live diverse volte, tutti però ricordiamo la sua intervista che ha dato il via al Mark Caltagirone Gate. Durante quell’ospitata Pamela ha citato il compagno Mark e anche Sebastian e Rebecca, scatenando il gossip.

Proprio di quell’episodio Barbara d’Urso ha parlato rivelando quello che è successo dietro le quinte.

“Vi racconto un particolare. Quando è finita l’intervista con Pamela Prati, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passata Pamela arrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di fare una cosa del genere? Tu, in questa cosa così meravigliosa dei bambini in affido, hai mandato le mie immagini del Bagaglino’. Io le ho detto ‘Era un omaggio alla tua carriera. Che cosa c’è di male?’. Si arrabbiò molto, mi fece veramente uno schifo, mi è rimasta impressa. Capisci che se questo è tutto finto, io mi sento ancora di più presa per il cu**. Molto presa per il cu**”.

Mesi dopo la conduttrice Mediaset si è occupata del caso a Live Non è la d’Urso, dove la Prati ha anche lasciato lo studio (così come fece a Verissimo).

A Belve Pamela ha poi rivelato di aver querelato Barbara d’Urso: “A Mediaset non mi invitano più perché sono in causa, gliel’ho fatta io. Io ho rinunciato ad essere pagata, non ho mai percepito un euro dalle interviste. Sono in causa sia con Mediaset sia con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Barbara d’Urso?. Sì, sì. Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Perché sono stata truffata, non ho truffato. Non posso andare oltre“.

Barbara d’Urso nominata al GF Vip: la reazione di Pamela Prati.

Ieri sera Patrizia Rossetti davanti a Pamela ha citato Carmelita: “Se a me non piace una persona… ti faccio un esempio: se Barbara d’Urso“. La Prati si è portata le mani davanti al viso e ha detto: “No, no, ma no“.