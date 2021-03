Barbara d’Urso ieri sera ha salutato il suo pubblico di Live Non è la d’Urso chiudendo l’edizione (ma annunciandone il ritorno in autunno).

“Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!”