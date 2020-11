Al termine di un’intervista in cui Giorgia Meloni ha parlato dell’emergenza Covid (non so dirvi cosa abbia detto perché quando la vedo in tv metto il muto), Barbara d’Urso ha chiesto alla signora di non ostacolare la legge contro l’omofobia che è passata alla Camera e presto approderà in Senato.

“Una preghiera mia personale. Sai che ci conosciamo da moltissimi anni io e te. Non voglio una risposta ma devo farti una preghiera. Ti prego non ostacolate al Senato la legge contro l’omofobia. Ti prego. So che la pensi diversamente. È una cosa per cui io lotto da quindici anni. Ho buttato questa palla a te, sapendo che sei una persona intelligente e quindi sai di cosa sto parlando”.

Giorgia Meloni l’ha buttata in caciara parlando di utero in affitto ed educazione sessuale per “bambini di 5,6,7 anni”.

“Non è un tema che puoi aprire in chiusura quando non ho tempo per rispondere. Combattiamo tutti l’omofobia, cosa diversa è fare una legge che diventa un modo per impedire che le persone pensino o dicano che l’utero in affitto non è una pratica di civiltà o per dire ai ragazzini delle elementari, ai quali giustamente non è mai stata portata l’educazione sessuale, che oggi si debba spiegare cos’è un omosessuale. Io penso che a queste cose a quell’età, quando i bambini non hanno gli elementi per metabolizzare, ci debbano pensare le famiglie e non lo Stato. È un tema molto diverso dal tema dell’omofobia. L’omofobia la combattiamo tutti”.

Apprezzo l’impegno di Barbara, ma è inutile provare a ragionare con certi politici…



La D'Urso: "Giorgia, promettimi che non ostacolerai la legge omofobia in Senato 🥺🙏🏻…" Meloni: "L'omofobia non si combatte così".

“Che ne pensi della sconfitta di Trump?”

“Ti chiedo solo di non ostacolare la legge sull’omofobia” Stasera a #noneladurso Barbara d’Urso ha pestato Meloni più duro di quanto abbia mai fatto il PD.

2020 non deludi mai.

La gaffe di Giorgia Meloni.

“Sono abituata a vedere le grida di giubilo della sinistra per la vittoria di Biden, che sottolineano tipico del provincialismo italiano – dice Giorgia Meloni a Live Non è la d’Urso – credo che la sinistra americana dalle nostre parti abbia fatto parecchi danni. Non sono abituata a fare la cheerleader degli stranieri. Intanto, la sinistra italiana è lì a sventolare i pon pon per la vittoria di Biden, noi invece continueremo a difendere gli interessi dell’Italia nei rapporti con gli Stati Uniti”.

Ah, è la sinistra che sventola i pop pon e fa da cheerleader ai leader stranieri?

Sicura Giorgina?

Regia, fate partire l’rvm con il simbolo “ESCLUSIVA CHOC”…

