Barbara d’Urso, arriva una denuncia a Pomeriggio 5: “Non mi spaventa niente!”

Ieri nella puntata del lunedì di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a trattare il caso di Lando Buzzanca. In collegamento Enrica Bonaccorti ha iniziato a parlare del noto attore, quando ad un tratto Carmelita l’ha fermata ed ha avvisato i suoi opinionisti di non fare il nome di una persona specifica di quel caso, perché al programma sarebbe arrivata una denuncia/diffida. Barbara d’Urso ovviamente non ha fatto il nome in questione, ma chi segue Pomeriggio 5 ha capito (e personalmente non sono rimasto sorpreso).

“Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non parlare. e vi spiego perché. Addirittura chi, non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta e dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno… vediamo se uso le parole giuste. Ha ritenuto più opportuno… diciamo che la persona dalla quale è partita tutta l’indagine, chiamiamola così, e che ha diciamo ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta. Non sto dicendo cosa e chi.

Ecco, questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’., ha preferito un modo diciamo un pochino più… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque. Perché non mi spaventa nulla, punto. Quindi vi prego di non fare nomi e spiegare di cosa sto parlando. Denunciato, querelato, diffidato, in ogni caso non si parlerà più di questa persona perché non ci interessa. A noi interessa il vero amore che è quello dei figli. Le altre cose non si sanno”.