Alberto Matano in passato ha sempre speso belle parole per Barbara d’Urso, eppure la scorsa settimana ha lanciato una shade alla nuova formula di Pomeriggio 5. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi il giornalista ha spiegato cosa pensa di questo cambio di rotta del programma di Mediaset e di Carmelita.

“Barbara d’Urso ha tanti meriti, è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”.

Sono quasi certo che il pensiero di Matano è lo stesso del pubblico che da più di una decade segue Barbara e il suo Pomeriggio 5. Ok cambiare leggermente i contenuti, ma stravolgere così una formula che da anni era stabile al 16% di share è stata una scelta un po’ azzardata.

La nostra @carmelitadurso è pronta ad informarvi anche oggi 💙 Svolta nel caso Saman Abbas: è stato arrestato lo zio a Parigi. E poi, oggi si sono tenuti i funerali del piccolo Samuele, in esclusiva sentiremo la testimoianza di una vicina di casa. Tra poco a #Pomeriggio5! pic.twitter.com/9TJ7NYmIFW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 22, 2021

Soltanto complimenti per l’amica e collega Mara Venier: “Con lei c’è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C’è un reciproco riconoscimento di ciò che siamo e di ciò che sappiamo fare. Io riconosco i suoi molteplici talenti, l’empatia, la naturalezza, la simpatia. Ma anche la sua grande conoscenza del mezzo televisivo: imparo sempre qualcosa da lei. Tra noi c’è davvero un bel rapporto“.

Alberto Matano, le vecchie dichiarazioni su Barbara d’Urso.