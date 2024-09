Barbara d’Urso arriva a Ballando con le Stelle: ecco quando

Milly Carlucci è riuscita finalmente a convincere Barbara d’Urso a partecipare a “Ballando con le Stelle” come ballerina per una notte, dopo anni di tentativi. La d’Urso, in passato ostacolata da impegni con Mediaset e da un contratto di esclusiva, ha accettato di partecipare quest’anno, essendo ora libera da vincoli lavorativi. L’annuncio è stato dato da Giuseppe Candela, che ha anticipato che Barbara sarà probabilmente presente nella seconda puntata del programma, mentre la prima vedrà protagoniste le sette pallavoliste che hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Questa partecipazione rappresenta la seconda volta in cui Barbara d’Urso sarà ospite in Rai dopo aver interrotto i rapporti con Mediaset, in seguito a un’intervista concessa a Mara Venier durante “Domenica In”. Le aspettative si concentrano anche sullo scambio di commenti fra Barbara e Selvaggia Lucarelli, particolarmente saporito dato che Lucarelli sarà costretta a darle un punteggio alto nel tesoretto di puntata.

Le speculazioni sulla partecipazione di Barbara come ballerina per una notte erano già iniziate da tempo. Davide Maggio, a agosto, aveva accennato alla possibilità che la d’Urso potesse entrare in giuria. Tuttavia, sembra che al momento l’unica opzione percorribile sia quella di un’apparizione come ballerina per una notte.

Selvaggia Lucarelli si è espressa favorevolmente riguardo alla presenza di Barbara in giuria. Ha affermato di non avere nulla in contrario e che la sua partecipazione potrebbe essere funzionale al programma. Tuttavia, ha sottolineato che “Ballando con le Stelle” non è un programma semplice e richiede un attento bilanciamento per esaltare i concorrenti e le dinamiche.

Il mondo dello spettacolo è in trepidante attesa di vedere come si svilupperanno le interazioni tra le due conduttrici, mentre Barbara d’Urso si prepara a tornare in televisione con un incontro che promette di essere ricco di sorprese e intrattenimento. La tensione cresce, e molti occhi saranno puntati su questo atteso debutto nella trasmissione di Milly Carlucci.