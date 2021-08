Barbara d’Urso dopo la chiusura di Live Non è la d’Urso e Domenica Live tornerà dal prossimo mese con Pomeriggio 5, ma molto presto (presumibilmente nella primavera del prossimo anno) potrebbe tornare in prima serata alla conduzione di un reality show.

La stessa conduttrice lo aveva in qualche modo anticipato fra le pagine del Corriere della Sera, non entrando però nei dettagli.

“Se tornerò solo con Pomeriggio 5? Per poco. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente”. […] “Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento”.

Barbara d’Urso presto in onda con un programma in prima serata: “Ho parlato con Piersilvio, ci saranno proposte” https://t.co/DGfT4GTudu — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 10, 2021

Oggi, in un articolo pubblicato da TvBlog redatto da Galanto, si è dato un nome a quella “proposta di intrattenimento in prime time” annunciata da Barbara d’Urso: La Talpa. Come già sappiamo, infatti, Mediaset ha acquistato i diritti per La Talpa e pare che voglia realizzarla nella primavera del prossimo anno mandando in pausa per un anno L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso”.

Lucio Presta, infatti, aveva esultato per la chiusura di Live non è la d’Urso auspicando anche quella di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, quella voce di corridoio: “Nel suo contratto c’è un reality show”

Sempre TvBlog ha poi svelato quella che sembrerebbe essere una clausola del contratto firmato da Barbara d’Urso: la conduzione – nella prossima stagione televisiva – di un reality show.

“La ‘pazza idea’ di Barbara d’Urso, stando alle indiscrezioni da noi raccolte, non sarebbe stata bocciata dai vertici Mediaset, nei cui ambienti si dice che nel contratto della stessa d’Urso sarebbe messa nero su bianco la conduzione di un reality”.

Così fosse sarebbe un vero scacco matto nei confronti di Paola Perego (moglie di Lucio Presta) che solo qualche settimana fa, fra le pagine del settimanale Chi, aveva confessato: