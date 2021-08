Barbara d’Urso quest’ultimo week end di agosto è stata attaccata via social da Aida Nizar, concorrente di un suo Grande Fratello di qualche anno fa.

La spagnola tutta pepe ha infatti dichiarato in una diretta Instagram di sentirsi ingannata ed ha dato alla conduttrice della bugiarda. Anzi, della bugiardina.

Come riportato da DavideMaggio.it, ecco il duro sfogo della Nizar:

“Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola!!! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro”.

E ancora:

Ovviamente non parlo con rancore perché tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi, ma sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo. Dicono che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine. Vi garantisco che il karma esiste e che la verità è una sola: tutta l’Italia acclama il mio ritorno.

Barbara d’Urso, Aida Nizar: “Al Grande Fratello solo perché mi aveva promesso che sarei diventata una sua inviata”

“Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo. Per questo anche mi sono affermata nella tv spagnola, perché non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… (…) E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.

Aida Nizar ha poi continuato:

“Barbara, tesoro, non fare questo (…). Non promettere delle cose, perché Dio guarda. Barbarita, Barbarita. Il cielo guarda, il cielo guarda… e tutto quello che tu fai ritorna a te. Se tu sei abbastanza brava a fare il furbo, ma con Aida non si gioca, con Aida non si gioca”.

Infine ha fatto una precisazione:

“Ci tengo a chiarire una cosa! ripeto di nuovo che la mia vita è piena di successo sia in Italia, sia negli Stati Uniti, sia in Spagna. Ho fatto queste dichiarazioni soltanto perché le promesse sono fatte per essere mantenute e non sto parlando di soldi dato che, grazie a Dio, essendo una donna intelligente, laureata e che parla 4 lingue me la cavo molto bene in ogni ambito… Sto parlando dell’essere una bugiardina! Ovviamente io non sto disprezzando nulla, sto soltanto dicendo la verità ossia che io non sarei mai entrata al grande fratello se non mi avessero fatto determinate promesse”.

Aida Nizar: “Il karma esiste”

“Io ho mantenuto la mia promessa e infatti i miei interventi sono sempre stati leader di ascolti, quindi non diciamo stupidaggini! Vorrei sedermi davanti a lei per vedere se ha il coraggio di dire davanti a tutto il pubblico se sono io la bugiardina o se è lei. E’ vero, il karma esiste e tutto torna indietro. ma non è mai tardi per mantenere le promesse! Il mio unico errore è stato quello di essermi fidata di lei ma, davanti ad una persona che con la mano sul cuore ti promette queste cose, io pensavo di potermi fidare ciecamente!”.