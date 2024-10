Barbara d’Urso a Sanremo 2025? “Carlo Conti la desidera nel suo Festival”

Dopo l’esperienza come ballerina per una notte, Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai con un programma in prima serata. Secondo Dagospia e Oggi, la tv pubblica avrebbe in mente di coinvolgere Carmelita, ma la vera novità arriva dal settimanale Nuovo Tv, che riporta che Carlo Conti desidera avere la conduttrice napoletana al Festival di Sanremo 2025. Conti ha espresso il suo interesse, sottolineando che Barbara d’Urso ha sempre dimostrato di sapersi rialzare in ogni situazione. Grandi manovre sembrano essere in atto, con un forte desiderio di inclusione della conduttrice nel programma di quest’anno.

Un rumor simile era già emerso un anno fa da Novella 2000, suggerendo che d’Urso sarebbe stata presente a Sanremo nel febbraio successivo. Si vociferava che il suo agente, Lucio Presta – lo stesso di Amadeus – fosse in contatto con il direttore artistico, il quale ha sempre mostrato rispetto e stima nei confronti di Barbara. Tuttavia, in quell’occasione, Carmelita aveva smentito le voci, dichiarando di non sapere nulla riguardo la sua possibile partecipazione.

Barbara d’Urso ha spesso espresso il suo sogno di condurre il Festival di Sanremo. Ha dichiarato che prima o poi accadrà, sottolineando l’importanza di conoscere il pubblico e il momento giusto per una tale opportunità. Ha condiviso la sua opinione riguardo al festival condotto da Fabio Fazio, ammettendo di averlo apprezzato, sebbene comprendesse le critiche sulla sua popolarità. D’Urso ha affermato che il suo desiderio è continuare a lavorare fino al giorno in cui potrà finalmente condurre il Festival.

In diverse occasioni, la conduttrice ha manifestato la sua convinzione riguardo a questa possibilità, affermando che l’arrivo sul palcoscenico dell’Ariston è solo questione di tempo. Ha anche scherzato su una possibile partecipazione di Loredana Lecciso, suggerendo che, se un giorno dovesse condurre Sanremo, potrebbe coinvolgerle in una performance. La carriera di Barbara d’Urso si intreccia dunque con il sogno di calcare il prestigioso palcoscenico del Festival, un sogno che finalmente potrebbe avverarsi nel 2025.