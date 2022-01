Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione e Viceversa? Dopo settimane di indiscrezioni sembrerebbe essere fatta.

La conduttrice, rimasta al momento senza una prima serata dopo la chiusura di Live Non è la d’Urso, potrebbe tornare in prime time con il reality di punta di Italia 1, La Pupa e il Secchione, tornato negli ultimi anni con la dicitura aggiuntiva “e viceversa”. Per farlo Barbara d’Urso migrerà su Italia 1, ma a delle sue condizioni: vip nel cast, il ritorno di una giuria e anche di uno studio televisivo come ai vecchi tempi. A parlare è stato Giuseppe Candela per Dagospia.

“Dopo il ridimensionamento su Canale 5 Barbara d’Urso traslocherà su Italia1 per condurre la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. Impostazione differente rispetto alle ultime edizioni: ritorno dello studio a Roma, concorrenti anche vip, forse con la diretta e con la giuria”.

Fra le pupe vip in gara dovrebbe esserci Flavia Vento, mentre in giuria due nomi assai vicini a Barbara d’Urso: Simona Izzo (che ha avuto opiniosta al suo Grande Fratello) e Antonella Elia.

“Lontanti da certezze e da contratti chiusi, alle prese con ritardi, vi diamo conto di alcune voci che girano sulla trasmissione. Tra i concorrenti potrebbe esserci la showgirl per mancanza di show Flavia Vento e si chiacchiera sulla presenza in giuria di Simona Izzo e Antonella Elia. Ipotesi che si concretizzeranno?”.

Flavia Vento potrebbe però non essere l’unica pupa famosa del cast, al vaglio anche i nomi di Paola Caruso e Maria Monsè. “La Pupa e il Secchione? Perché no?” – ha dichiarato l’ex vippona di Alfonso Signorini – “Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show“.