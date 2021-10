Sabato sera torna Ballando con le Stelle e quest’anno avrà un cast davvero meraviglioso (nonostante i tagli al budget). Stamani durante la conferenza stampa Milly Carlucci è tornata a parlare della possibilità di avere Barbara d’Urso come ballerina per una notte. Anni fa è stata Carolyn Smith ad invitare Carmelita durante una sua ospitata a Domenica Live: “Ora volevi farti una bella proposta. D’accordo con Milly Carlucci, ti invitiamo ufficialmente a Ballando per fare una notte vip nella nostra trasmissione“.

Milly questa mattina si è detta pronta ad invitare nuovamente Barbarella: “Per quanto riguarda Barbara d’Urso è vero che l’avevo invitata a venire nel programma. La inviterei nuovamente perché no?! Ma chiaramente ci sono anche questioni di esclusive e di possibilità per un personaggio di sganciarsi, tramite clausole del proprio contratto e di andare in una rete che non è la propria. Noi siamo apertissimi per Barbara d’Urso, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Sarebbe un piacere immenso ospitare tutti i grandi volti, ma non so se sia possibile“.

La Carlucci ha anche confermato che le sarebbe piaciuto avere Alessia Marcuzzi nel cast. Purtroppo le cose non sono andate in porto a causa di impegni già presi dalla Pinella: “E sì, è vera anche questa cosa. Avevo chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare parte del cast ma non è stato possibile per impegni già presi prima“.

Ma Alessia e Barbara a parte, non vedo l’ora di godermi le prime catfight di Morgan.

