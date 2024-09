Barbara D’Urso a Ballando: Cachet da Capogiro e la ‘Promessa’ della Rai

Barbara D’Urso sarà ospite della trasmissione “Ballando con le stelle” come “ballerina per una notte” nella puntata del 5 ottobre. La nota conduttrice, ex di Pomeriggio Cinque, danzerà con un ballerino professionista e sarà giudicata dalla giuria. Non è escluso un confronto con Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto in passato scontri, anche legali. Dagospia ha recentemente rivelato la somma stratosferica che la D’Urso potrebbe ricevere per la sua partecipazione, parlando inizialmente di 70mila euro, cifra che non è stata confermata ufficialmente.

Il sito di gossip ha affermato che tale cachet è davvero notevole, e per raggiungere questo accordo, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto un lavoro considerevole. Voci infondate circolano su una possibile presenza di Barbara persino in prime time già all’inizio del 2025, o un suo ritorno nel daytime della prossima stagione, suggerendo un programma tutto suo.

Secondo Dagospia, Barbara D’Urso starebbe partecipando a “Ballando con le stelle” come una sorta di vendetta contro Mediaset e il suo ex capo, Silvio Berlusconi, con l’appoggio della premier Giorgia Meloni. Si ritiene che il partito di maggioranza sia arrabbiato con Mediaset, specialmente dopo che Rete 4 ha ospitato Maria Rosaria Boccia in un programma, accrescendo la tensione. Inoltre, le polemiche sono amplificate dai fuorionda di Andrea Giambruno, ex compagno della premier, che hanno suscitato scandalo.

Il clima intorno a questa partecipazione risulta dunque carico di significato, non solo attraverso il lato spettacolare, ma anche in un contesto di rivalità tra media e politica. Le reazioni a questa mossa della D’Urso saranno seguite con attenzione, alimentando ulteriormente il dibattito su come il mondo dello spettacolo e della politica si interconnettono in Italia. A tre anni dalla sua uscita da Mediaset, Barbara appare decisa a non rimanere in silenzio, promettendo dichiarazioni significative nel suo futuro, che le permetteranno di riprendere il controllo della narrativa attorno alla sua figura.