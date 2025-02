Barbara De Santi lascia Uomini e Donne: ecco cosa è emerso dalle anticipazioni

Oggi pomeriggio, presso gli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha visto l’uscita di scena di Barbara De Santi. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Barbara ha lasciato il programma insieme a Ruggero, il quale ha rivelato che tra loro c’è stata intimità e hanno fatto l’amore. La loro “scelta” è stata molto emozionante, con lanci di petali.

Barbara De Santi ha partecipato a Uomini e Donne in diverse occasioni, con il suo primo ingresso risalente al 2011, quando ha iniziato una conoscenza con Fabio. Nel corso degli anni, ha avuto relazioni con vari protagonisti del parterre, quali Antonio Jorio, Guido Soldati, Franco Garna e Davide. Nel 2015 ha deciso di lasciare la trasmissione per vivere una storia lontano dalle telecamere, ma dopo una pausa, nel 2017 è tornata a far parte del Trono Over, diventandone una presenza costante. Nel 2020 ha annunciato un nuovo addio per concentrarsi sulla sua carriera, ma nel 2024 è rientrata ancora una volta.

Barbara De Santi ha dichiarato in un’intervista: “Il pubblico riconosce la mia schiettezza, perché il complimento che mi fanno sempre è questo”. Ha aggiunto di non sapere perché sia così evidente, ma di aver sempre inseguito questa autenticità. In sintesi, Barbara ha vissuto un percorso altalenante all’interno del cast di Uomini e Donne, alternando assenze e ritorni. Questa volta con Ruggero sarà la volta buona?