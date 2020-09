Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e in tantissimi sui social hanno commentato l’assenza di Barbara De Santi. In effetti la rivale di Gemma Galgani non era presente alle prime registrazioni del dating show di Canale 5 e non è chiaro se tornerà.

A darci una spiegazione della scomparsa di Barbara dal parterre della dame c’ha pensato un personaggione della scorsa stagione televisiva, Pamela Perricciolo. Cosa c’entra l’amica di Mark Caltagirone con l’ex protagonista di U&D? Pare che adesso la De Santi sia impegnata a gestire una delle sedi dell’agenzia di Donna Pamela.

“Barbara De Santi, nota per Uomini e Donne, a capo di una delle sedi, mi conosce da prima del Prati-gate, mi ha creduta sempre. – ha raccontato la Perricciolo a Visto – Amiche prima di tutto”.

A conferma della loro amicizia, ieri le due hanno dato via ad un botta e risposta su Instagram. La De Santi ha pubblicato una sua nuova foto ed ha scritto: “Si chiude una porta e si apre un portone” e l’ex manager di Pamela Prati ha commentato: “Meriti il meglio amica mia. Devo dirti che son felice per te, per il portone che stai aprendo“.

L’unico portone da aprire che potrei accettare in cambio dell’addio a Uomini e Donne è quello del GF Vip e visto che il cast è già uscito direi che è l’ora di tornare a casa, perché non c’è trono Over senza Barbara!

PS: Cara Madame Pamelà, se non ci rimandi Barbara…

Barbara De Santi difende Pamela Perricciolo dagli attacchi dei suoi follower.

“Sono stanca di questi attacchi inutili senza fondamento…Pamela è stata riconosciuta come persona offesa da reato…Quindi di che stiamo parlando alla fine? Vorrei zittire le voci maligne che parlano così per sentito dire, non conoscendo la persona e non conoscono neppure gli eventi. Quindi fate silenzio per piacere. Adesso davvero basta. Forza Pamela”.

Caro @uominiedonne oggi é stato un bello scherzo senza Barbara….ma il gioco è bello quando dura poco….quindi la aspetto in studio nelle prossime puntate ❤️❤️❤️❤️col cuoreee💋💖💝#uominiedonne @BimbeBDS pic.twitter.com/NxIAqSb0cr — Bdu_tv (@bdu_tv) September 7, 2020

Raga ma che fine ha fatto barbara non facciamo scherzi non reggo questa stagione senza di lei #uominiedonne — arty❄ (@artyxwinter) September 7, 2020

Ma Barbara non c’é? É impossibile che non abbia commentato il lifting di Gemma. Dove l’hanno nascosta?#uominiedonne — Sua Altezza Serenissima🌙 (@lunaticacri) September 7, 2020

