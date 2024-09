Barbara De Rossi: Scopri Chi è il Marito Simone Fratini

Barbara De Rossi, nota attrice italiana, ha trovato la felicità accanto al marito Simone Fratini, un imprenditore toscano. Dopo relazioni difficili e tossiche, il loro incontro ha segnato una rinascita per l’attrice, che ha definito Fratini “il vero grande amore della sua vita”. Si sono sposati il 10 dicembre 2023 a Montevarchi, in un matrimonio intimo, alla presenza di pochi amici e della figlia di Barbara, Martina.

La relazione tra Barbara e Simone è iniziata come una forte passione fisica, come raccontato dalla stessa attrice in un’intervista. Ha confessato di non aver mai immaginato di lasciarsi andare a 63 anni, sottolineando l’intensità della loro connessione sia fisica che emotiva. Barbara ha riconosciuto a Fratini un ruolo salvifico, arrivato nella sua vita dopo un periodo buio. Oggi, vivono in Toscana, tra Arezzo e Firenze, godendo di una vita serena.

Simone Fratini, di 53 anni, è un imprenditore di successo nel settore dell’hairstyle. Ha fondato un’azienda specializzata in parrucche e soluzioni per la calvizie, guadagnando attenzione anche sui social, grazie al supporto della moglie. Si distingue per la sua attenzione ai clienti ed è un professionista empatico e competente. Fratini ha anche lavorato come modello in passato.

La cerimonia di matrimonio è stata privata e semplice; Barbara ha descritto l’evento come speciale, sottolineando che non avevano pianificato di scattare foto ufficiali. Nonostante ciò, Barbara condivide spesso momenti affettuosi sui social, dimostrando il profondo legame tra di loro.

Questo è il terzo matrimonio di Barbara De Rossi. In precedenza, ha sposato Andrea Busiri Vici nel 1988, ma il loro matrimonio è terminato due anni dopo. Nel 1995, si è unita al ballerino serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto Martina, la sua unica figlia. Anche questo matrimonio è terminato nel 2010.

In sintesi, la storia d’amore tra Barbara e Simone è caratterizzata da passione, stabilità e una significativa rinascita per l’attrice, che ha finalmente trovato la serenità dopo anni di difficoltà.