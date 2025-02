Barbara De Rossi, crisi prima della diretta: quali sono le sue condizioni?

Barbara De Rossi, ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio weekend”, ha condiviso un’esperienza drammatica vissuta di recente. Prima di un’apparizione televisiva, si è sentita male e ha dovuto affrontare un ricovero d’urgenza all’Ospedale Gemelli. Durante il collegamento, l’attrice ha raccontato di essersi sentita mancare dopo aver terminato il trucco, cominciando a vomitare e perdendo l’equilibrio. “Ho temuto davvero di morire,” ha dichiarato, spiegando che solo dopo vari esami, tra cui una TAC e una risonanza, le è stata diagnosticata una labirintite fulminante.

Fortunatamente, l’episodio si è risolto con successo e, attualmente, Barbara sta molto meglio. Ha concluso il racconto affermando di essere tornata a casa in Toscana e di considerare quell’esperienza terribile ormai solo un ricordo. La De Rossi ha una lunga carriera nel cinema e in televisione, avendo debuttato alla fine degli anni Settanta e partecipando a produzioni di grande successo, come “Così come sei”, “Caramelle da uno sconosciuto” e “Un ciclone in famiglia”. È stata anche conduttrice televisiva e nel 2010 è stata concorrente a “Ballando con le stelle”, dove si è classificata terza.

Barbara è presente in vari programmi Rai come ospite e opinionista, tra cui “La vita in diretta”, continuando a essere una figura amata nel panorama televisivo italiano. La sua testimonianza verrà trasmessa nella puntata di sabato 22 febbraio.