Barbara, “chi è davvero la d’Urso”, parla la moglie di un famoso cantante

Non solo i figli e il pubblico, nel famosissimo ‘cuore di Barbara d’Urso un poso speciale è riservato anche alle sue migliori amiche (con le quali ha un podcast ‘Amiche Mie’). E proprio una di queste bff di Carmelita ha deciso di raccontare com’è la conduttrice tv quando sveste i panni di ‘Barbara d’Urso’. In un’intervista concessa al settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo, Gabriella Labate ha parlato di un periodo molto complicato, durante il quale l’amica le è stata sempre accanto. La moglie di Raf ha poi raccontato come sono le serate tipo che passa con la d’Urso (che pare sia diventata nonna).

Io e Gabriella non siamo solo amiche, siamo praticamente sorelle… E nella quarta puntata del Podcast #amichemie scoprirete di noi cose che mai immaginereste… Ho raccontato il mio privato come mai avevo fatto prima 💞… Solo per voi ✨ ascoltate 👇https://t.co/ujvZPlHGo6 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) November 30, 2022

Barbara d’Urso lontana dai riflettori: le parole di Gabriella Labate.