Barbara Bouchet madrina del Belpasso Film Festival in Italia

Barbara Bouchet sarà la madrina della seconda edizione del Belpasso Film Festival. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa al Comune di Belpasso, dove Massimo Condorelli, patron del festival, ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione dell’attrice.

Il Gran Galà di chiusura, in programma il 22 novembre, vedrà Bouchet ricevere anche il Premio alla Carriera, un riconoscimento per la sua lunga e luminosa carriera segnata da film iconici e interpretazioni indimenticabili che hanno affascinato generazioni di spettatori.

Il Belpasso Film Festival, alla sua seconda edizione, si sta affermando come uno degli eventi cinematografici più attesi. Sarà caratterizzato da proiezioni, masterclass, ospiti speciali e il coinvolgimento delle scuole, per celebrare la passione per il cinema.

Condorelli ha concluso l’incontro con parole di attesa per l’appuntamento, invitando a vivere giornate all’insegna dell’arte e della magia, grazie a una madrina d’eccezione.