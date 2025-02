Barbara Berlusconi entra nel CDA della Scala: la Regione Lombardia sostituisce Nazzareno Carusi con la nuova consigliera

Barbara Berlusconi è stata ufficialmente nominata membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, come confermato dal governatore lombardo Attilio Fontana, che ha firmato il relativo decreto il 7 febbraio. La terzogenita di Silvio Berlusconi prende il posto di Nazzareno Carusi, ex responsabile cultura di Forza Italia, in carica dal 2020. Fontana ha espresso i suoi migliori auguri a Barbara per il nuovo impegno.

L’insediamento del nuovo consiglio è previsto entro il 17 febbraio, dove Giuseppe Sala, sindaco di Milano, continuerà a ricoprire il ruolo di presidente. Si attende anche l’annuncio dei due membri che saranno nominati dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

In occasione di questo cambiamento, si è conclusa anche la sovrintendenza di Dominique Meyer, con la nomina di Fortunato Ortombina, già alla Fenice di Venezia, come nuovo guida del teatro. La nomina di Barbara Berlusconi è stata accolta positivamente in ambienti di Forza Italia, con la senatrice Licia Ronzulli che ha sottolineato le capacità e competenze della manager, ritenendola un omaggio al suo cognome, simbolo della storia imprenditoriale e editoriale italiana.

Anche Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha espresso soddisfazione, evidenziando come l’esperienza di Barbara possa portare nuove visioni a un’istituzione così prestigiosa. Gianluca Comazzi, assessore al Territorio, ha aggiunto congratulazioni, sicuro che il suo entusiasmo e la sua competenza contribuiranno in modo significativo al Teatro alla Scala.