Barbara Alberti, la reazione all’imitazione di Virginia Raffaele

Non solo Patty Pravo e Beatrice Venezi, Virginia Raffaele nella prima puntata di Colpo di Luna ha proposto anche l’imitazione di Barbara Alberti. Il pubblico ha adorato i nuovi personaggi portati in scena dall’attrice e adesso sappiamo anche cosa ne pensa una delle protagoniste.

Barbara Alberti sull’imitazione fatta da Virginia Raffaele: la sua reazione.

Ieri pomeriggio Alberto Matano a La Vita in Diretta ha mandato in onda una delle imitazioni di Virginia: “Qui abbiamo sempre delle sorprese. Perché, colpo di scena, Virginia Raffaele ha fatto una parodia pazzesca di una delle nostre ospiti. Secondo me è stata davvero geniale e l’ho amata. Adesso però qui abbiamo l’originale e sentiamo cosa ne pensa“.

In studio c’era anche Barbara Alberti, che ha subito commentato le immagini della sua imitazione. L’opinionista ha speso molti complimenti per la comica e ha sottolineato come Virginia abbia beccato molti suoi atteggiamenti: “Allora, intanto mi sono messa la treccia per imitare Virginia Raffaele. E poi davvero sono rimasta senza parole. Come ha preso i tic alla perfezione, li ha beccati tutti. A parte il libro che non è vero, ma il resto era tutto perfetto. Però voglio dire… mi ha lasciata secca. Lei è una grande artista e poi è un’artista che viene da una famiglia circense. Quando l’arte si impara da piccoli devo dire che si vede molto. Poi è poetessa. Devo ammettere che io l’ho vista oggi per la prima volta. Ero impressionatissima, stavo lavorando. Mi sono detta ‘e se mi turba?’. L’ha vista prima mio marito. Poi oggi l’ho vista e l’ho trovata superba devo dire. Mi vergogno! Adesso non so più cosa fare perché mi ha beccata in pieno su tutto. Che faccio? Allora sto ferma“.