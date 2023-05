Barale vittima di assurdi attacchi dopo la sua confessione: “Non mi pento di averne parlato”

Il mese scorso Paola Barale è stata a Verissimo e a Oggi è Un Altro Giorno per parlare anche del suo nuovo libro: Non è poi la fine del mondo. E proprio in questo libro la conduttrice ha confessato molti aspetti privati e inediti della sua vita, tra i quali l’aborto e l’arrivo della menopausa.

“Quella è stata una decisione di cui non mi sono mai pentita. Anche perché stavo insieme al padre del bambino da un mese appena. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. – ha dichiarato Paola al settimanale F – E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento. Sono una donna molto libera, per cui, se alla fine non ho avuto un bambino, credo sia stata una scelta consapevole.

Un altro tabù è la menopausa. Io ci sono andata presto, avevo circa 41 anni. All’inizio mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati, o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata. Se ne parla come se fosse una specie di morte. Non è vero! Di certo è un cambiamento, un nuovo inizio e, come tutti i nuovi inizi, c’è bisogno di un periodo di assestamento”.