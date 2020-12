La playlist delle migliori canzoni del 2020 per Barack Obama: ecco le trenta canzoni entrate nel cuore dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Barack Obama svela le migliori canzoni del 2020, almeno dal suo punto di vista. Da diversi anni ormai l’ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di condividere con i propri follower il proprio amore per la musica, creando spesso e volentieri delle playlist da cui prendere ispirazione. In un anno così particolare e difficile, l’ex inquilino della Casa Bianca ha scelto 30 canzoni, con l’aiuto della figlia Sasha, che si sono rivelate particolarmente significative in questo 2020. Scopriamole insieme.

Le canzoni del 2020 per Barack Obama

Scrive su Twitter Barack nell’introdurre questa sua playlist: “Ecco alcune delle mie canzoni preferite dell’anno. Come al solito, per mettere insieme questa classifica ho avuto una preziosa consulenza dal nostro guru della musica di famiglia, Sasha. Spero che troviate una o due nuove canzoni da ascoltare“.

Michelle e Barack Obama

Ovviamente, non manca nella sua playlist la musica hip hop, ma c’è spazio anche per R&B, pop e il grande rock storico di un amico come Bruce Springsteen.

Ecco la playlist completa:

Savage Remix – Meghan Thee Stallion feat. Beyoncé

Goodbye Jimmy Reed – Bob Dylan

La dificil – Bad Bunny

Love Is the King – Jeff Tweedy

Summer 2020 – Jhené Aiko

Essence – WizKid feat. Tems

Franchise – Travis Scott feat. Young Thug e M.I.A.

Brave – Ruston Kelly

All My Girls Like to Fly – Hope Tala

Nada – Lida Pimienta feat. Li Saumet

Unwrongo – Prince Kaybee, Shimza, Black Motion e Amy Faku

Kyoto – Phoebe Bridgers

Can’t Do Much – Waxahatchee

Better Distractions – Faye Webster

Sun Came Out – Gunna

The Bigger Picture – Lil Baby

Lemonade – Internet Money feat. Don Toliver, Gunna e Nav

Remember Where You Are – Jessie Ware

Ghosts – Bruce Springsteen

Blue World – Mac Miller

4 My Ppl – Goodie Mob

Levitating – Dua Lipa feat. DaBaby

Cut Em In – Anderson .Paak feat. Rick Ross

Distance – Yebba

The Climb Back – J. Cole

Starting Over – Chris Stapleton

One Life, Might Live – Little Simz

Repeat – J Hus feat. Koffee

Mecca – Spillage Village, JID e Earthgang

Damage – H.E.R.