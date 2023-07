Descrizione prodotto

TRAPUNTA 350 gr/mq

Trapunta particolarmente soffice e calda grazie all’ imbottitura da 350 gr/mq anallergica, antiacaro e traspirante. La trapunta è realizzata con tessuto in microfibra di alta qualità. Essendo double face e bicolor lo potrai utilizzare da entrambi i lati, dando sempre un tocco di novità e colore al tuo letto.

L’ elegante trapuntatura a righe orizzontali darà un tocco di stile alla tua camera.

Il riposo è di fondamentale importanza, ecco perché selezioniamo accuratamente i nostri prodotti, utilizzando materiali anallergici e non tossici per l’uomo e l’ambiente.

DETTAGLI MISURE:

Una Piazza Singolo: 170×260 cm.

Una Piazza e Mezza: 220×260 cm.

Due Piazze Matrimoniale: 260×260 cm.

Prodotto interamente in Italia.

Lavare al massimo a 30°C con foglietto acchiappacolore o lavare separatamente per i primi lavaggi. La particolare tintura ti garantisce più lavaggi senza perdita di colore. La raffinata rifinitura mano pesca conferisce al tatto una morbidezza senza eguali.

SINGOLO

MISURE: 170 x 260 cm

UNA PIAZZA E MEZZA

MISURE: 220 x 260 cm

MATRIMONIALE

MISURE: 260 x 260

MADE IN ITALY, PRODOTTO DI QUALITA’

Trapunte realizzate interamente in Italia. La preziosa materia prima garantisce qualità e resistenza nel tempo. Made in Italy significa prodotto di qualità!

MICROFIBRA DI ULTIMA GENERAZIONE

Effetto Manopesca

Per questa trapunta viene utilizzata una microfibra molto morbida al tatto, avvolgente e calda.

La nostra microfibra è quasi “vellutata” grazie all’effetto MANOPESCA che offre al tatto la morbidezza lanuginosa della pesca.

TANTI COLORI PENSATI PER TUTTI I GUSTI

Scegli tra i numerosi colori disponibili, tutte le trapunte sono bicolor e reversibili, potrai quindi cambiare look alla tua camera con un semplice gesto.

Tema

Fantasia Tinta unita Bicolor Bianco Bicolor

Composizione

100% Cotone 100% Cotone 100% Microfibra 100% Microfibra 100% Microfibra

Misure

Singolo, Una piazza e mezza, Francese, Matrimoniale, Maxi Singolo, Una piazza e mezza, Francese, Matrimoniale, Maxi Singolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale Singolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale ingolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale

Made in Italy

✓

✓

✓

✓

✓

Prodotto interamente in Italia. Lavare al massimo a 30°C con foglietto acchiappacolore o lavare separatamente per i primi lavaggi. La particolare tintura ti garantisce più lavaggi senza perdita di colore. La raffinata rifinitura mano pesca conferisce al tatto una morbidezza senza eguali.

Confezione composta da un pezzo: trapunta una piazza e mezza 220×260 cm

Questo prodotto è facilmente coordinabile a tutta la linea letto Banzaii (sotto con angoli Banzaii, coppia federe Banzaii, lenzuola in flanella stampata e tinta unita Banzaii e Lenzuola tinta unita con cotone Banzaii).

Acquistando un prodotto Banzaii hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata, inoltre contribuisci ad aumentare l’occupazione in Italia e allo sviluppo di aziende giovanili.

59,99 €