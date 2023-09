Prodotto interamente in Italia. Lavare al massimo a 30°C con foglietto acchiappacolore o lavare separatamente per i primi lavaggi. La particolare tintura ti garantisce più lavaggi senza perdita di colore. La raffinata rifinitura mano pesca conferisce al tatto una morbidezza senza eguali.Confezione composta da un pezzo: trapunta una piazza singolo 170×260 cmQuesto prodotto è facilmente coordinabile a tutta la linea letto Banzaii (sotto con angoli Banzaii, coppia federe Banzaii, lenzuola in flanella stampata e tinta unita Banzaii e Lenzuola tinta unita con cotone Banzaii).Acquistando un prodotto Banzaii hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata, inoltre contribuisci ad aumentare l’occupazione in Italia e allo sviluppo di aziende giovanili.

49,99 €