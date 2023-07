Banzaii Completo Lenzuolo Matrimoniale, Sabbia 100% Microfibra Made in Italy, Lenzuolo Sopra 240 x 290 cm, Lenzuolo Sotto 160/170 x 190/200 x 25 cm, 2 Federe 52 x 82 cm

Descrizione prodotto

COMPLETO LENZUOLA 100% MICROFIBRA MADE IN ITALY

Vesti il tuo letto con gli splendidi colori dei nostri prodotti made in Italy.

Questo completo letto è realizzato in morbida microfibra anallergica con finitura manopesca. Questo tessuto di ultima generazione è resistente, traspirante, facile da lavare e non necessita di stiratura.

Prodotto realizzato in Italia con materiale 100% microfibra e trattamento manopesca; finalmente potrai vestire comodamente anche materassi alti fino a 25 cm di altezza.

Ogni completo comprende:

Lenzuolo sopraLenzuolo sotto con angoli (veste anche materassi fino a 25 cm di altezza)Una/due federe abbinate

100 % microfibra di poliestere, tessuto di ultima generazione, non necessita di stiratura, facile da lavare in lavatrice a 40 gradi, asciuga velocemente, resistente e traspirante. Consigliamo per il primo lavaggio l’aggiunta di 1/2 bicchiere di aceto e di lavare separatamente da altri capi.

COMPLETO LETTO IN 5 MISURE

COMPLETO SINGOLO Confezione composta da tre pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 80/90 x 190/200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 150 x 290 cm; 1 Federa 52 x 82 cm COMPLETO UNA PIAZZA E MEZZA Confezione composta da tre pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 110/120 x 190/200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 180 x 290 cm; 1 Federa 52 x 82 cm COMPLETO FRANCESE Confezione composta da quattro pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 130/140 x 190/200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 200 x 290 cm; 2 Federe 52 x 82 cm COMPLETO MATRIMONIALE Confezione composta da quattro pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 160/170 x 190/200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 240 x 290 cm, 2 Federe 52 x 82 cm COMPLETO MAXI Confezione composta da quattro pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 180 x 200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 260 x 290 cm; 2 Federe 52 x 82 cm

Tema

Fantasia Tinta unita Tinta unita Fantasia Bianco

Composizione

100% Microfibra 100% Microfibra 100% Microfibra 100% Microfibra 100% Poliestere

Misure

Singolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale Singolo, Una piazza e mezza, Francese, Matrimoniale, Maxi Singolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale Singolo, Una piazza e mezza, Matrimoniale ingolo, Una piazza e mezza, Francese, Matrimoniale

Made in Italy

✓

✓

✓

✓

✓

LENZUOLO SOTTO FINO A 25cm DI ALTEZZA

In questo completo il lenzuolo sotto con angoli elasticizzati permette di coprire perfettamente anche materassi fino a 25cm di altezza.

MICROFIBRA DI ULTIMA GENERAZIONE

100 % microfibra di poliestere, tessuto di ultima generazione, non necessita di stiratura, facile da lavare in lavatrice a 40 gradi, asciuga velocemente, resistente e traspirante.

MADE IN ITALY, PRODOTTO DI QUALITA’

Completi realizzati interamente in Italia. La preziosa materia prima garantisce qualità e resistenza nel tempo, mentre l’innovativo taglio e confezionamento permettono un’ottima vestibilità del letto e una perfetta aderenza al materasso.

MICROFIBRA EFFETTO MANOPESCA

Lenzuola adatte a tutte le stagioni, composte da un tessuto molto morbido e fresco ma allo stesso tempo utilizzabile anche nelle stagioni invernali abbinato a trapunte o piumini.

Confezione composta da quattro pezzi: 1 lenzuolo sotto con angoli 160/170 x 190/200 x 25 cm di altezza; 1 lenzuolo sopra 240 x 290 cm, 2 Federe 52 x 82 cm

Questo prodotto è facilmente coordinabile a tutta la linea letto Banzaii.

Acquistando un prodotto Banzaii hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata, inoltre contribuisci ad aumentare l’occupazione in Italia e allo sviluppo di aziende giovanili.

