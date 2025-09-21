24.9 C
Bannon e Musk: tensioni tecnologiche tra Stati Uniti e Sudafrica

Bannon e Musk: tensioni tecnologiche tra Stati Uniti e Sudafrica

Steve Bannon ha continuato le sue critiche nei confronti di Elon Musk durante il suo podcast “War Room”. In questa occasione, ha accusato il fondatore di Tesla di avere legami poco chiari e ha dichiarato che dovrebbe essere “rimpatriato” in Sudafrica, il paese di origine di Musk. Bannon ha sottolineato che le affermazioni fatte da Musk in merito alla libertà di parola e la gestione delle informazioni sui social media non soddisfano la realtà.

Questa accusa è solo l’ultimo di una serie di attacchi pubblici di Bannon nei confronti di Musk, considerato una figura controversa nel panorama dell’innovazione tecnologica e dei media. Nel corso del podcast, Bannon ha enfatizzato che la presenza di Musk negli Stati Uniti dovrebbe essere rivalutata, sostenendo che le sue azioni potrebbero avere un impatto negativo sulla società americana.

Musk, dal canto suo, ha sempre risposto a tali critiche con un approccio pragmatico, ribadendo la sua posizione a favore della libertà di espressione e del progresso tecnologico. Tuttavia, le tensioni tra i due personaggi continuano a crescere, alimentando un dibattito acceso sulle responsabilità degli imprenditori tecnologici nella società moderna.

