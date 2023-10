Bankitalia, Visco: sicurezza nazionale va ricercata evitando protezionismo diffuso

– Sul piano interno, “è fondamentale introdurre misure economiche che possano effettivamente migliorare il benessere di tutti i cittadini, nonché comunicarle efficacemente in termini di obiettivi e strumenti”; inoltre, le politiche pubbliche “dovranno sì proteggere e diversificare l’approvvigionamento di materie prime e di input intermedi essenziali, ma ciò andrà perseguito senza mettere in discussione le basi di un ordine mondiale fondato su regole comuni e aperto alla circolazione di beni, servizi, capitali, persone e idee”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un discorso sulla globalizzazione a Lanciano, in occasione delle Giornate di economia “Marcello De Cecco”.

Secondo Visco, “la sicurezza nazionale va ricercata e mantenuta evitando il protezionismo diffuso, che rafforzerebbe la tendenza in atto all’aumento delle barriere al commercio e agli investimenti diretti”, mentre “l’uso indiscriminato di sussidi e restrizioni nel commercio internazionale non solo distorcerebbe la concorrenza, nel tentativo di influenzare le decisioni di localizzazione delle imprese, ma potrebbe anche innescare nuove tensioni”.