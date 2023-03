Bang Tidy Clothing – Berretto in Maglia – Uomo

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 maggio 2019Produttore ‏ : ‎ Bang Tidy ClothingASIN ‏ : ‎ B07S1KD273Categoria ‏ : ‎ Uomo

Caratteristiche: questo berretto da pesca fornisce calore e anche protezione dal sole, impedendo scottature.

100% Fibra Acrilica

Berretto

Design esclusivo: disponibile solo da Bang Tidy abbigliamento in modo da non trovare questi cappelli da pesca in maglia.

Cappello ideale per la pesca: berretto 100% acrilico morbido, doppio strato lavorato a maglia con polsino arrotolato a coste per maggiore calore e comfort.

Ricamo di alta qualità: il pesce della trota è ricamato digitalmente sulla parte anteriore del cappello da pesca per gli uomini, dandogli una finitura di alta qualità.

