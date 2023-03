Bang & Olufsen Beolit 20, Potente Cassa Bluetooth Portatile con Caricatore Wireless Integrato, Grigio (Grey Mist)

Descrizione Prodotto

Altoparlante wireless di magnifica fattura

La musica nelle tue mani Inconfondibile altoparlante wireless

L’ultima evoluzione dell’altoparlante portatile di Bang & Olufsen, Beolit ​​20 offre un suono potente in un design contemporaneo. La batteria più grande consente fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica (volume di ascolto tipico) mentre con la ricarica USB-C potrai continuare ad ascoltare la musica quando vuoi. L’altoparlante funge anche da power bank portatile, grazie alla stazione di ricarica Qi integrata.

Batteria più grande Stazione di ricarica Qi Inconfondibile design portatile

Potente altoparlante portatile

Beolit ​​20 è un potente aggiornamento del nostro classico altoparlante Bluetooth portatile che offre un suono avvolgente in un design compatto, di egregia fattura.

Progettato per essere altamente durevole e portatile, questo altoparlante Bluetooth è realizzato in robusto alluminio anodizzato e gomma. La maniglia in pelle conciata al vegetale consente un agevole trasporto di Beolit ​​20, da una stanza all’altra o in giardino.

Il suono True360 messo a punto dagli ingegneri acustici di Bang & Olufsen offre un’esperienza audio realistica e una dispersione ottimale in qualsiasi ambiente. Beolit ​​20 offre una potente esperienza musicale. Indipendentemente da dove sia posizionato, il suono sarà sempre incredibile: all’interno o all’esterno, in stanze piccole o grandi, posizionato liberamente, contro la parete o in un angolo. È veramente potente grazie ai quattro driver attivi e ai due radiatori per bassi passivi, alimentati da due amplificatori di Classe D, che erogano 240 watt di potenza di picco, per una esperienza sonora da brividi.

Altoparlante Bluetooth

Connetti i dispositivi con grande facilità

Un altoparlante wireless progettato per una semplice connessione.

La musica si muove con te

Intelligente design portatile

Ascolta la musica dove vuoi tu, grazie all’ingombro ridotto.

Ascolta più a lungo

Ora con una batteria più grande

Fino a otto ore di riproduzione con una singola carica, a volume di ascolto tipico.

Power bank portatile

Carica dispositivi compatibili

Carica il tuo telefono sulla stazione di ricarica Qi-wireless di Beolit ​​20

1 Connettività perfetta 2 Potenza portatile 3 Lunga riproduzione 4 Ricarica wireless

Beolit 20

Comparazione prodotti

2.7 kg

Peso

3.3 kg

23 x 13.5 x 18.9 cm

Dimensioni

34.3 x 23.1 x 5.6 cm

8 ore in generale

Batteria

16 ore

Suono True360

Wireless Charging

Portatile

2.7 kg

Peso

558 g

23 x 13.5 x 18.9 cm

Dimensioni

13.3 x 4.6 x 13.3 cm

8 ore in generale

Batteria

18 (fino a 43) ore

Suono True360

Wireless Charging

Portatile

2.7 kg

Peso

631 g

23 x 13.5 x 18.9 cm

Dimensioni

11.3 x 11 x 15.1 cm

8 ore in generale

Batteria

Fino a 27 ore

Suono True360

Wireless Charging

Portatile

2.7 kg

Peso

7.2 kg

23 x 13.5 x 18.9 cm

Dimensioni

20 x 38 x 20 cm

8 ore in generale

Batteria

Senza batteria

Suono True360

Wireless Charging

Portatile

Beosound Level Beosound A1 2nd Gen Beosound Explore Beosound Balance

Bang & Olufsen trasforma l’esperienza di ascolto grazie a prestazioni audio e acustiche superiori, sistemi musicali, diffusori portatili e cuffie che si integrano perfettamente nella vita di tutti i giorni.

