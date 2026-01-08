Bando Regione Emilia-Romagna: sostegno alle imprese agricole contro danni fauna selvatica

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un nuovo bando per sostenere le imprese agricole e agroalimentari nella prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. L’obiettivo è contribuire all’acquisto di dispositivi per tutelare colture e allevamenti, salvaguardando la produttività e la tenuta delle filiere.

Il bando mette a disposizione 2 milioni di euro per finanziare l’acquisto di dispositivi come recinzioni, cani da guardiania, sistemi di virtual fencing e sistemi di dissuasione acustici/luminosi. Le imprese agricole di ogni dimensione e le cooperative possono fare richiesta di contributo, che va presentata esclusivamente online entro le ore 13 di venerdì 27 marzo.

Le spese ammissibili includono recinzioni fisse o mobili, cani da guardiania, sistemi di virtual fencing, sistemi di dissuasione acustici/luminosi e reti anti-uccelli. La misura consente di finanziare interventi di prevenzione più strutturati e di maggiore entità, con una spesa minima ammissibile di 2mila euro e una massima di 30mila euro per singola impresa.

Il bando è rivolto alle imprese attive nella produzione agricola primaria e sostiene interventi di prevenzione e protezione che favoriscono una coabitazione più equilibrata tra agricoltura e fauna selvatica. La prevenzione dei danni da lupo rientra tra le priorità di punteggio, consentendo di finanziare gli interventi nelle aree più esposte a possibili predazioni di questa specie.

Le domande possono essere presentate online compilando la specifica modulistica prodotta dal Siag. Tutte le informazioni sul bando, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul portale regionale dedicato allo sviluppo rurale.