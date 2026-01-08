7.5 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Salute

Bando Regione Emilia-Romagna: sostegno alle imprese agricole contro danni fauna selvatica

Da stranotizie
Bando Regione Emilia-Romagna: sostegno alle imprese agricole contro danni fauna selvatica

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un nuovo bando per sostenere le imprese agricole e agroalimentari nella prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. L’obiettivo è contribuire all’acquisto di dispositivi per tutelare colture e allevamenti, salvaguardando la produttività e la tenuta delle filiere.

Il bando mette a disposizione 2 milioni di euro per finanziare l’acquisto di dispositivi come recinzioni, cani da guardiania, sistemi di virtual fencing e sistemi di dissuasione acustici/luminosi. Le imprese agricole di ogni dimensione e le cooperative possono fare richiesta di contributo, che va presentata esclusivamente online entro le ore 13 di venerdì 27 marzo.

Le spese ammissibili includono recinzioni fisse o mobili, cani da guardiania, sistemi di virtual fencing, sistemi di dissuasione acustici/luminosi e reti anti-uccelli. La misura consente di finanziare interventi di prevenzione più strutturati e di maggiore entità, con una spesa minima ammissibile di 2mila euro e una massima di 30mila euro per singola impresa.

Il bando è rivolto alle imprese attive nella produzione agricola primaria e sostiene interventi di prevenzione e protezione che favoriscono una coabitazione più equilibrata tra agricoltura e fauna selvatica. La prevenzione dei danni da lupo rientra tra le priorità di punteggio, consentendo di finanziare gli interventi nelle aree più esposte a possibili predazioni di questa specie.

Le domande possono essere presentate online compilando la specifica modulistica prodotta dal Siag. Tutte le informazioni sul bando, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul portale regionale dedicato allo sviluppo rurale.

Articolo precedente
Back to Broadway a Reggio Emilia
Articolo successivo
Nuoto a Lanciano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.