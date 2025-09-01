Bando per 90 esperti in cybersicurezza in Italia

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha lanciato un bando per l’assunzione di 90 professionisti da impiegare a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni sono aperte a candidati con competenze tecnico-scientifiche nei settori chiave della cybersicurezza, tra cui Intelligenza Artificiale, crittografia e gestione del rischio informatico.

Le posizioni disponibili sono suddivise in diverse aree di specializzazione:

– 8 esperti in cloud, edge computing e sistemi di telecomunicazione di nuova generazione

– 12 esperti in Intelligenza Artificiale

– 10 esperti in ispezioni di cybersicurezza

– 3 esperti in crittografia

– 10 esperti in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi OT e ICT

– 12 esperti in gestione e realizzazione di programmazioni industriali, tecnologiche e di ricerca nel settore della cybersicurezza o ICT

– 10 esperti in gestione e realizzazione di progetti IT

– 12 esperti in gestione del rischio cyber

– 5 esperti in analisi delle minacce cyber

– 8 esperti in data analysis e produzione di statistiche sulle minacce informatiche

Per partecipare al concorso è necessaria una laurea. I requisiti specifici possono essere consultati nel bando completo, disponibile online.

Le domande devono essere presentate entro giovedì 11 settembre 2025, alle ore 18:00, attraverso la procedura online sul Portale Inpa. Per accedere alla piattaforma, è possibile utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Cliccando su “Invia la tua candidatura”, sarà possibile completare l’iscrizione al concorso. Questa iniziativa offre un’importante opportunità per contribuire alla sicurezza informatica del Paese.