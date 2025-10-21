17.6 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Economia

Bando Camera di commercio per l’export delle imprese italiane

Da stranotizie
Bando Camera di commercio per l’export delle imprese italiane

Venerdì prende il via un nuovo bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, volto a supportare le imprese locali nell’espansione sui mercati internazionali. Con un finanziamento di 200mila euro, l’iniziativa si propone di incentivare l’export e l’innovazione. Il bando è rivolto sia alle aziende già attive a livello estero sia a quelle che desiderano iniziare un percorso di internazionalizzazione. L’obiettivo è duplice: rafforzare la competitività delle aziende tramite l’adozione di tecnologie e modelli innovativi, e aprire nuovi canali commerciali in mercati ad alto potenziale.

Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio, ha dichiarato che innovazione ed export si rafforzano reciprocamente, portando a un aumento dei fatturati. L’export, in particolare, è un pilastro della nostra economia, con una crescita media annuale superiore di oltre un punto percentuale rispetto a chi opera solo sul mercato interno. Secondo i dati dell’Ufficio Studi camerale e del Centro Studi Tagliacarne, le oltre 2.400 imprese ferraresi e ravennati impegnate nell’export generano un fatturato superiore agli 8 miliardi di euro. Questo nuovo bando si inserisce in un contesto virtuoso che mira a consolidare tale tendenza, offrendo supporto concreto al tessuto imprenditoriale.

Tra le spese ammissibili ci sono: la partecipazione a fiere in Italia e all’estero tra ottobre 2025 e giugno 2026, l’acquisto di servizi per l’analisi dei mercati, la ricerca di partner commerciali, assistenza legale e fiscale sui mercati esteri e attività di “virtual matchmaking”.

Articolo precedente
Riforma ARP in Ticino: Costi e Soluzioni per i Comuni
Articolo successivo
Festival della Migrazione a Modena: riflessioni e opportunità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.