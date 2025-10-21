Bando Camera di commercio per l’export delle imprese italiane

Venerdì prende il via un nuovo bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, volto a supportare le imprese locali nell’espansione sui mercati internazionali. Con un finanziamento di 200mila euro, l’iniziativa si propone di incentivare l’export e l’innovazione. Il bando è rivolto sia alle aziende già attive a livello estero sia a quelle che desiderano iniziare un percorso di internazionalizzazione. L’obiettivo è duplice: rafforzare la competitività delle aziende tramite l’adozione di tecnologie e modelli innovativi, e aprire nuovi canali commerciali in mercati ad alto potenziale.

Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio, ha dichiarato che innovazione ed export si rafforzano reciprocamente, portando a un aumento dei fatturati. L’export, in particolare, è un pilastro della nostra economia, con una crescita media annuale superiore di oltre un punto percentuale rispetto a chi opera solo sul mercato interno. Secondo i dati dell’Ufficio Studi camerale e del Centro Studi Tagliacarne, le oltre 2.400 imprese ferraresi e ravennati impegnate nell’export generano un fatturato superiore agli 8 miliardi di euro. Questo nuovo bando si inserisce in un contesto virtuoso che mira a consolidare tale tendenza, offrendo supporto concreto al tessuto imprenditoriale.

Tra le spese ammissibili ci sono: la partecipazione a fiere in Italia e all’estero tra ottobre 2025 e giugno 2026, l’acquisto di servizi per l’analisi dei mercati, la ricerca di partner commerciali, assistenza legale e fiscale sui mercati esteri e attività di “virtual matchmaking”.