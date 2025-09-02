Bando Agenzia Cybersicurezza: cerca esperti IT in Italia

È stato pubblicato il bando dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 90 esperti laureati con orientamento tecnico-scientifico. Le posizioni disponibili includono:

– 8 esperti in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione;

– 12 esperti in sistemi di Intelligenza Artificiale;

– 10 esperti in ispezioni di cybersicurezza;

– 3 esperti in crittografia;

– 10 esperti in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT;

– 12 esperti nella gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT;

– 10 esperti nella gestione e realizzazione di progetti IT;

– 12 esperti nella gestione del rischio cyber;

– 5 esperti in analisi della minaccia cyber;

– 8 esperti in data analysis e produzione di statistiche sulla minaccia cyber.

I candidati devono avere conseguito la Laurea magistrale con un punteggio di almeno 105/110. Per tutti i profili, eccetto per l’esperto in Intelligenza Artificiale e quello in crittografia, è richiesta un’esperienza professionale di almeno due anni dopo la laurea.

Le candidature possono essere presentate fino all’11 settembre. Per visualizzare il bando e inviare la domanda, è possibile utilizzare la procedura telematica sul sito InPa.