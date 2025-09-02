23.5 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Tecnologia

Bando Agenzia Cybersicurezza: cerca esperti IT in Italia

Da StraNotizie
Bando Agenzia Cybersicurezza: cerca esperti IT in Italia

È stato pubblicato il bando dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 90 esperti laureati con orientamento tecnico-scientifico. Le posizioni disponibili includono:

– 8 esperti in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione;
– 12 esperti in sistemi di Intelligenza Artificiale;
– 10 esperti in ispezioni di cybersicurezza;
– 3 esperti in crittografia;
– 10 esperti in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT;
– 12 esperti nella gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT;
– 10 esperti nella gestione e realizzazione di progetti IT;
– 12 esperti nella gestione del rischio cyber;
– 5 esperti in analisi della minaccia cyber;
– 8 esperti in data analysis e produzione di statistiche sulla minaccia cyber.

I candidati devono avere conseguito la Laurea magistrale con un punteggio di almeno 105/110. Per tutti i profili, eccetto per l’esperto in Intelligenza Artificiale e quello in crittografia, è richiesta un’esperienza professionale di almeno due anni dopo la laurea.

Le candidature possono essere presentate fino all’11 settembre. Per visualizzare il bando e inviare la domanda, è possibile utilizzare la procedura telematica sul sito InPa.

Scopri le ultime novità e le offerte lampo su Amazon. Approfittane subito! ⚡

Articolo precedente
Festival Onde Sonore a Varazze per una Musica di Qualità
Articolo successivo
Red carpet Venezia: i look più audaci del festival 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.