Antonio Banderas è positivo al coronavirus. Lo comunica lo stesso attore spagnolo con un post su Twitter nel quale dice di essere “costretto a festeggiare il suo sessantesimo compleanno (che cade proprio oggi, 10 agosto, ndr) in quarantena perché sono risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus. Mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito – scrive l’attore – e confido di guarire il prima possibile, seguendo le indicazioni dei medici che spero mi consentano di superare la malattia che mi ha colpito e che sta infettando in giro per il pianeta”.

Fonte