C’è un giorno, il primo venerdì di ogni mese, nel quale andando su Bandcamp, uno dei più apprezzati storie di musica online, tutti i soldi che vengono spesi per acquistare musica vanno direttamente agli artisti. L’iniziativa è nata nel marzo dello scorso anno e proseguita fino a oggi per sostenere i musicisti colpiti dalla pandemia. Il “Bandcamp Friday” prevede infatti che per 24 ore tutti i proventi del negozio vadano direttamente agli artisti, e così la piattaforma ha versato ai musicisti e alle etichette 15 volte di più di quello che normalmente girano agli interessati in un normale venerdì. La prima volta il sito ha incassato 4.3 milioni di dollari in un solo giorno e il successo ha spinto l’azienda americana a ripetere l’evento ogni mese fino a oggi. Negli scorsi giorni l’azienda ha annunciato che, visto il successo ottenuto, l’iniziativa riprenderà ad agosto e andrà avanti ancora fino alla fine dell’anno.

Bandcamp è in prima linea nel sostenere gli artisti, il suo modello di business è pensato su un sistema di “equa e trasparente” compensazione dei musicisti, che ha prodotto ben 749 milioni di dollari per i musicisti, 20.4 milioni solo negli ultimi 30 giorni. “Il nostro business, nato nel 2008 e diventato profittevole nel 2012, è basato sul trattenere una quota delle transazioni che avvengono sul sito”, spiegano i responsabili di Bandcamp, “La nostra quota è del 15% sulle vendite digitali e del 10 su quelle fisiche”. Le spese di gestione del sistema vanno tra il 4 e il 7%, il che significa che l’80-85% del prezzo di vendita va direttamente agli artisti o alle loro etichette.

Per sostenere gli artisti Bandcamp ha anche lanciato Bandcamp Live, una piattaforma di eventi dal vivo trasmessi in streaming e visibili con l’acquisto di un biglietto. E in aggiunta a tutto questo, per ribadire il proprio impegno, Bandcamp ha annunciato che il prossimo 18 giugno ci sarà una speciale “Juneteenth promotion” per raccogliere fondi a favore del fondo legale della NAACP, l’Associazione nazionale per la difesa delle persone di colore che, come ricordano a Bandcamp, ha una lunga storia di battaglie legali in difesa dei neri e nel sostegno ad un’educazione pubblica basata sull’uguaglianza razziale. Venerdì 18 giugno Bandcamp donerà il 100% dei loro guadagni al fondo legale della NAACP.